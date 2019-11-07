أخبار مصر | بمناسبة ذكرى المولد النبوي.. صرف المعاشات اليوم من البنوك بدلا من الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي.. صرف المعاشات اليوم من البنوك بدلا من الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح اليوم الخميس السابع من نوفمبر بدلًا من يوم الأحد العاشر من ذات الشهر لما يزيد عن 1.62 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.40 مليار جنيه، نظرا لتزامن موعد الصرف مع إجازة ذكرى المولد النبوى الشريف.

وأشارت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم.

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كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر ليومها الرابع على التوالى بيسر ودون شكوى، وأن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص تجرى عمليات المتابعة بصفة مستمرة على مدار ساعات اليوم لتذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

وبلغ إجمالى عدد الحالات التى صرفت معاشاتها منذ بداية شهر نوفمبر الجارى حتى الساعة الثانية من مساء اليوم الاثنين 1.328 مليون حالة بقيمة إجمالية قدرها 1.785 مليار جنيه، حيث بلغ عدد حالات الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى 902 ألف حالة بقيمة إجمالية قدرها 1.053 مليار جنيه، كما بلغ عدد الحالات التي صرفت من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصندوقيها عدد 426 الف حالة بقيمة إجمالية 732 مليون جنيه.

والجدير بالذكر أنه قد تقرر صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.22 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 15.21 مليار جنيها، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر من ماكينات الصرف الآلية، بينما تقرر الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد عن 3.28 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.67 مليار جنيها.