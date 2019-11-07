أخبار مصر | محافظ القاهرة يبعث برقية تهنئة للسيسي بمناسبة المولد النبوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يبعث برقية تهنئة للسيسي بمناسبة المولد النبوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

جاءت نص التهنئة: "في ذكرى المولد النبوي الشريف ذكرى ميلاد سيد الخلق وخاتم الرسل والأنبياء سيدنا محمد بن عبدالله والذي كان ميلاده عليه السلام نوراً وهداية ورحمة للعاملين أن ابعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء القاهرة في هذه المناسبة الإسلامية الجليلة بأصدق التهاني وأسمى آيات الاحترام داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وشعب مصر وعلى شعوب أمتنا العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه شعبنا من أمن وسلام واستقرار وأن تواصل مصرنا مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرخاء".