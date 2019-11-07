أخبار مصر | عاجل.. الرئيس السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرئيس السيسي يصدر 5 قرارات جمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 183 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وجمهورية لتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25 /2 / 2019.

كما أصدر القرار رقم 549 لسنة 2019، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 16034.98 فدان تعادل 6736.293.51 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة المنيا لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة بني مزار الجديدة".

أيضًا أصدر القرار رقم 550 لسنة 2019، بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 3075.38 فدان تعادل 12919185.53 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة بورسعيد "نقلًا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للثروة السمكية" لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد غرب بورسعيد.

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الرئيس أصدر أيضًا القرار رقم 551 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 7211.35 فدان تعادل 30293719 متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة المنصورة الجديدة".

كما أصدر القرار رقم 552 لسنة 2019، بتخصيص قطعتين من الأراضي المملوكة للدولة ملية خاصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها في إقامة محطتي معالجة الصرف الصحي ببني سويف وشمال سيناء

ونشرت القرارات جميعها في العدد الصادر اليوم بالجريدة الرسمية.