أخبار مصر | تداول 113 طن معدات بترولية بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 113 طن معدات بترولية بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تداول 113 طن معدات بترولية و410 شاحنة بضائع و51 سيارة.

ميناء سفاجا:

- استقبل الميناء بالأمس السفينة Larisse وعلى متنها 113 طن معدات بترولية قادمة من رأس شقير والسفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 50 شاحنة و11 سيارة.

- غادرت السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 80 شاحنة و18 سيارة.

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- يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امانة وعزيز اكسبريس وعلى متنهم 70 شاحنة و14 سيارة.

- تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 98 شاحنة و7 سيارة.

ميناء نويبع:

- يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 36 شاحنة و1 سيارة.

- شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للسفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 78 شاحنة.