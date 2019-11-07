أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم لمصر بشأن سد النهضة.. و"الخزانة الأمريكية" تحدد المادة 10 من إعلان المبادئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان مهم لمصر بشأن سد النهضة.. و"الخزانة الأمريكية" تحدد المادة 10 من إعلان المبادئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا علقت فيه على اجتماعات مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة، في واشطنطن برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس البنك الدولي.

وزارة الخارجية قالت في البيان إن الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن، حول السد "إيجابية" وضبطت مسار المفاوضات.

وبدوره قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن الاجتماعات قد أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها أن تضبط مسار المفاوضات وتضع له جدولاً زمنياً واضح ومحدد.

وأوضح أنه تقرر عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال شهرين بحلول 15 يناير 2020.

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ونوه بأنه سيتخلل هذه الاجتماعات، لقائين في واشنطن بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، لتقييم التقدم المحرز، في هذه المفاوضات.

ومن ناحيتها قالت وزارة الخزانة الأمريكية -استضافت أحد الاجتماعات- في بيان لها اليوم، إن الاجتماعين سيكونان في واشنطن العاصمة 9 ديسمبر 2019 و13 يناير المقبل، لتقييم ودعم التقدم.

وأوضحت وزارة الخزانة أنه إذا لم يتم التوصل بعد الاجتماعات الأربعة، إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فسيوافق وزراء الخارجية، على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

المادة 10 من إعلان المبادئ، الموقع بين الدول الثلاث، مصر، وإثيوبيا، والسودان، تنص على أنه إذا لم ينجح الأطراف في حل النزاع عبر المفاوضات، يمكنهم حينها اللجوء لطلب الوساطة.