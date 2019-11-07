أخبار مصر | تحذير لمحافظة البحر الأحمر من حالة الطقس (تعرف على التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير لمحافظة البحر الأحمر من حالة الطقس (تعرف على التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت إدارة الأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، من سقوط أمطار عزيرة اليوم الخميس على جنوب محافظة البحر الأحمر وبالأخص على مدن مرسى علم وحلايب وشلاتين، حيث أوضحت المحافظة في بيان لها بأنها قامت بوضع خطة لمواجهة سقوط الأمطار والسيول.

نشرت أيضًا المحافظة أماكن سقوط الأمطار بالمدن والبحيرات مؤكدة بأنه سيتم تجميعها بالبحيرات والسدود لمواجهة أي طوارئ وفق الخريطة الجوية للأيام القادمة.

وأوضحت الدكتور يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر اتخاذها كافة الاحتياطات اللأزمة لتعامل مع السيول

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وفي نفس السياق أعلنت حالة الطوارئ الأزمات عن مضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية استعداد لسقوط السيول.

الجدير بالذكر بأن يسود اليوم طقس معتدل علي السواحل الشمالية وعلي الوجه البحري والقاهرة وعلي شمال وجنوب الصعيد نهارً مائل للبرودة

وكشفت هيئة الأرصاد بأن ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد حتى الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.