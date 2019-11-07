شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يهني رئيسي الوزراء والبرلمان وشيخ الأزهر بالمولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.. أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وصادق الأمنيات.. ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى التي نستلهم منها القيم والتعاليم السامية التي علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم.. حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ثوابت العدل والتفانى لنصرة الحق.. لنرجو لمؤسستنا التشريعية الغراء دوام التوفيق والسداد.. بإعتبارها أحد ركائز المسيرة الوطنية المخلصة نحو التنمية والتقدم والرخاء».

كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتى جمهورية مصر العربية.