شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف جاء بها: «يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم.. أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة، راجين من المولى جلت قدرته أن يمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير»

واضاف: «تهلُ علينا ذكرى المولد النبوى الشريف في كل عام.. والتى تتعطر فيها القلوب بذكر معجزات المولى جل في علاه.. وترتقى فيها الأنفس بسيرة خاتم الأنبياء.. وهو من جاءت رسالته للبشرية جمعاء بالخير والسلام ودعت لنبذ العنف وسفك الدماء ورسخت قيم العمل والبناء» .

وتابع: «فتحية لكم سيادة الرئيس زعيماً صادقاً وقائداً لمسيرة التنمية والإزدهار والرخاء.. ونحن في جهاز الشرطة على عهدنا أمام سيادتكم وشعب مصر العظيم.. نمضى خلف قيادتكم أصدق أداءً وأكثر عطاءً وأعمق وفاءً»