شكرا لقرائتكم خبر عن «فتاة العياط» تبكي على الهواء (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخلت أميرة رزق، الشهيرة بفتاة العياط، في نوبة بكاء خلال ظهورها التليفزيوني الأول، مع برنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة «إم بي سي مصر».

واعترفت أميرة بارتكابها خطأ في الخروج من منزلها دون علم والدها، وأنها لم تكن تسمع كلامه، ووجهت رسالة إلى جميع الفتيات قائلة: «خلوا بالكم من نفسكوا ومتثقوش في حد».

وأضافت «أميرة»: «اللي أنا مريت به كان صعب، ومكنتش أعرف إني هيحصلي كدة».

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وروت أميرة تفاصيل أيامها في السجن، فائلة: «كنت خايفة ومرعوبة ونفسي أرجع لبابا وماما»، وأبدت تخوفها من التعامل مع الأصدقاء والعودة لحياتها الطبيعية، قائلة: «أنا خايفة».

ولفتت إلى أنها في الصف الثاني الإعدادي، ومادتها المفضلة هي العلوم.

وردت على سؤال شريف عامر عن أمنيتها في المستقبل: «مش عارفة.. دي حاجات بتاعة ربنا».

كانت محكمة الطفل قد قررت تسليم أميرة رزق، الشهيرة إعلامياً بـ«فتاة العياط» إلى والدها على ذمة القضية، في اتهامها بقتل شاب اتهمته بمحاولة اغتصابها.