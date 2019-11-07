شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.
جاء في نص البرقية: «يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف».
أضاف: «هذه المناسبة الجليلة التي كانت مولداً للهدي ونبراساً للإنسانية، نستقبلها بكل مشاعر البهجة ونستلهم من صاحبها الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة في إرساء قيم الحق والعدل، والدعوة إلى الأمن والسلام للبشرية جمعاء».
تابع: «وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يوفقككم، ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم لما فيه خير مصر وشعبها العظيم».
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