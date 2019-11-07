شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم العالي يشيد بدور جامعة الإسكندرية في ربط البحث العلمي بالصناعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة الإسكندرية تعد الجامعة الوحيدة التي تقدمت لإنشاء حاضنات تكنولوجية في مجالICT.

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وأِشاد «رفعت»، خلال مشاركته في افتتاح أعمال المؤتمر الدولى لكلية الصيدلة في جامعة الإسكندرية بعنوان «العلوم الصيدلية والرعاية الصحية»، بحضور الدكترو علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مساء الأربعاء، بدور جامعة الإسكندرية في ربط البحث العلمي بالصناعة عن طريق اقتصاد المعرفة والاستغلال الامثل لنتائج الأبحاث العلمية، مؤكدا على دعم الدولة للبحث العلمي من خلال إصدار قوانين منظمة لدعم المبتكرين والنوابغ، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تكفل للجامعات إنشاء شركات وحاضنات وأودية علوم تكنولوجية.

من جهته، قال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع إن المؤتمر يشهد تعاون بين كليتي الطب والصيدلة في مجال العلوم الصيدلية والرعاية الصحية وأثني على مشاركة باحثين من أكثر من 10 دول في هذا المؤتمر، متمنياً ان يخرج الموتمر بتوصيات جيدة في مجال الرعاية الصحية، مؤكدا أن المؤتمر يناقش عدد من الأبحاث الهامة في مجال العلوم الصيدلية والرعاية الصحية من مختلف الدول العربية والاوربية والاسيوية على مدار يومين.

حضر الافتتاح كل من الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور محمود محي الدين رئيس جامعة فاروس، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء مجالس إدارات شركات الأدوية والباحثين المصريين والأجانب.