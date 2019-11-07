شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم شخصيات أثرت الفكر الإسلامي من مصر والخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من النماذج التي أثرت الفكر الإسلامي في مجال العمل الدعوي داخل مصر وخارجها.

ومنح السيسي، خلال الاحتفال بالمولد النبوي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، الخميس، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من داخل مصر لكل من: سيد إبراهيم أحمد شاهين، وكيل وزارة الأوقاف للشؤون المالية والإدارية سابقًا، والشيخ يسري محمود شفيق عزام، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، والشيخ أحمد وحيد محمود مرداش، إمام وخطيب مسجد الصحابة بشرم الشيخ، والشيخ مصطفى عبدالسلام محمد محمد، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، والشيخ محمد مصطفى عبدالفضيل سالم، إمام وخطيب ومدرس المسجد الكبير بقرية جلال الشرقية بملوي بالمنيا، والدكتورة يمنى محمد أبوالنصر مقدم عبدالعال، واعظة متطوعة.

ومنح الرئيس وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من خارج مصر لكل من: الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، رئيس رابطة الجامعات الإسلامية السعودية، وتسلمها عنه الدكتور محمد بن سعيد المجدوعي، وكيل رابطة العالم الإسلامي، والدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة تشاد.