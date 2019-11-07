شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: نعكف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه على الرغم من مرور أكثر من 1441 عاما على مولد خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم، لا تزال الإنسانية حتى الآن ترنو نحو هذا الإشراق النبوي، الذي انبعث شعاعه حول البيت الحرام في مكة المكرمة، كلما تعثرت خطاها وأظلم ليلها، وتاه دليلها في ظلمات المادة، ودنس الشهوات، وسعار التصلب، وغطرسة القوة، فما كان لرسالة هذا النبي الكريم، إلا أن تكون ملهمة للحضارات على اختلاف توجهاتها لولا هذا البعد الفوقي العجيب، الذي تميزت به، وهو بعد الأداب الإنسانية العالية، العابرة لحدود الزمان، والمكان، والأفراد، والجماعات.

وأضاف «الطيب»، في كلمته خلال الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «هذا البعد اعترف به وعجب له كثيرون، حتي من مؤرخي الغرب المنصفين، ممن رزقوا حظا من استقامة الشعور، ويقظة الضمير في فهم معاني القرآن الكريم، وبلاغة السنة المشرفة، ووضعوا أيديهم على مبدأ الأخوة الإنسانية الجامعة المتغلغ في أضواء هذه الرسالة الخالدة عقيدة وشريعة وأخلاقا».

وأشار شيخ الأزهر إلى أن «أحد هؤلاء المؤرخين، قال في وقت سابق، إن النبي محمد صلي الله عليه وسلم، من أكبر محبي الخير للإنسانية، وظهوره للعالم أجمع لهو أثر إرادة عليا، ولقارة آسيا أن تفتخر بهذا الرجل العظيم»، فيما قالت الموسوعة البريطانية، أن «النبي محمد صلي الله عليه وسلم اجتهد في سبيل الإنسانية جمعاء».

ولفت إلى أن النبي محمد صلي الله عليه وسلم، شهد ثلاث شهادات، شهادة بالألوهية، وبالنبوة، وبالأخوة الإنسانية، وهي ذاتها شهادة على أن الإسلام كان هو دين التوحيد الخالص، فهو بالقدر نفسه دين الإنسانية كلها، ودين المساواة بين الناس، ثم هو دين عصمة الدماء والأموال والأعراض، ودين مقاصد أخرى خلقية، أوجزها نبي هذا الدين في خطبة حجة الوداع.

وذكر شيخ الأزهر، خلال الاحتفال، أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الإنسانية كلها في خطبة تسمى «خطبة حجة الوداع» التي توفرت فيها دقة التاريخ من حيث عدد المسلمين ومن حيث الزمان والمكان والكلمات وأسماء المبلغين ما لم يتوفر لغيرها.

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وأوضح أن هذه الخطبة كانت يوم الجمعة الموافق التاسع من ذي الحجة من العام العاشر من الهجرة بعد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذه الخطبة «أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم اللهم بلغت اللهم فاشهد».

وأضاف أن الرسول تابع في هذه الخطبة، قائلا: «واعلموا أن صدورنا لا تخون في قليل ولا كثير أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، اللهم بلغت اللهم فاشهد».

وتابع «الطيب» أن الرسول قال: «أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه ألا لا تظلموا ....ألا لا تظلموا ...ألا لا تظلموا ثم قال الرسول ألا أخبركم من المسلم، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم انما المسلمون أخوة وأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم».

وأكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر الشريف خلال مسيرته التي تزيد على ألف عام يقوم على حراسة هذين الأصلين اللذين تركهما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (كتاب الله وسنة النبي)؛ دفاعا عن ثقافة الأمة ووحدتها ودفاعا عن الوطن ووحدته وتاريخه.

وفي كلمته، قال «الطيب» إن «الأزهر عاكف على صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الديني وترشيد الوعي الثقافي والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التي تسهر على حماية هذا الوطن من عدوى الإرهاب الفكري والجسدي، وتقاوم تيارات الغلو والإفساد بمنهج إسلامي يجعل من مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والمال والعرض حماية للإنسان قبل أن يكون حماية للأديان».

وأضاف أن «لدى الأزهر الشريف ثقة كاملة في الله تعالى البلاد تجتاز جميع التحديات، ولديه ثقة بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعزمه وإخلاصه في الحفاظ على الوطن والنهوض به وسط عالم متلاطم الأمواج مضطرب الغايات مختلف الأهداف».

وهنأ الطيب، في ختام كلمته، الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بذكرى مولد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم.