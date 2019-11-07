شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التنقيب عن الآثار بداخلها.. وضع مدرسة خاصة بالمنيا تحت الإشراف المالي والإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، تكليف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بوضع المدرسة القومية الخاصة (عربي، لغات) بالمنيا تحت الإشراف المالي والإداري للمديرية، وفقا لما نصت عليه أحكام قانون التعليم رقم 139/ لسنة 1981، وتعديلاته، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014.

جاء قرار المحافظ بناءً على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للشؤون القانونية في ضوء مذكرة مديرية التربية والتعليم ـ إدارة التعليم الخاص- والمتضمنة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال ما تقدم به أحد المواطنين ببلاغ في الشرطة لقيام مدير مدرسة القومية الخاصة والعاملين بها بأعمال حفر داخل المدرسة للتنقيب عن الآثار.

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قال أمير زيدان، مدير عام الإدارة العام للشؤون القانونية بالمحافظة، إن المذكرة تضمنت الإجراءات التي تمت في هذا الشأن، حيث حررت الشرطة محضرا رقم 11949/2019 بتاريخ 1-11-2019 إدارى قسم المنيا، وتم إلقاء القبض على 5 أشخاص، منهم أحد العاملين بالمدرسة للعرض على النيابة.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بإخطار النيابة الإدارية بالمنيا القسم الأول بكافة تفاصيل الواقعة والتحقيقات التي تمت بمعرفة الشؤون القانونية بالمديرية وذلك لإعمال شؤونها نحو إحالة جميع المتسببين في تلك الواقعة للمحاكمة التأديبية.

كما وجه المحافظ وكيل الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو إخلاء المبنى، حرصا على سلامة وأمن التلاميذ من أبناء المحافظة.

من جانبه، قال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم توفير حل عاجل لاستمرار العملية التعليمية والحفاظ على سلامة الطلاب، حيث تم توفير مدرسة بديلة بصفة مؤقتة لحين صدور قرار النيابة، وهي مدرسة مشروع ابني بيتك للمرحلة الثالثة «تعليم أساسي» لاستقبال الطلاب بدءا من الاثنين المقبل.