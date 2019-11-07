شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة»: «نحتاج إلى ثورة تعود بالخطاب الديني لمساره الصحيح دون إفراط أو تفريط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الأمة الإسلامية في حاجة مُلِحّة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني ليس على الدين، إنما ثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، ثورة على المتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب.

وأضاف وزير الأوقاف، في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: «نحتاج إلى ثورة تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط، بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمة لمسارات الاجتهاد والتجديد».

وتابع «جمعة» أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية الدعوية أن نبني نسقًا معرفيًا مستنيرًا يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص، وإحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتلقين دون تأمل أو تحليل، والانتقال من فكر الجماعة النفعي إلى فقه بناء الدول، ومن فقه دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة الحديثة، متجاوزين مصطلحي الأقلية والأكثرية إلى مصطلح الدولة الوطنية.

وأكد الانتقال من مصطلح الثقافة المغلقة إلى آفاق الثقافة الرحبة بما يسهم في بناء الشخصية واسعة الأفق، القادرة على فهم التحديات وفك شفراتها ووضع الحلول المنطقية لمعالجتها.

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وأوضح وزير الأوقاف: «أقصد الانتقال من فقه ما قبل الدولة الأولى الحديثة إلى فقه ما بعد الدولة الحديثة، بل من فقه ما قبل النظام العالمي إلى فقه ما بعد النظام العالمي».

وأشار «جمعة» إلى أنه تأكيدًا على اهتمامنا بدور المرأة، يتم، لأول مرة، تكريم احدى الواعظات المتميزات لحصولها على المركز الأول بين جميع المتدربين والمتدربات من الدفعة الأولى بأكاديمية الأوقاف.

ولفت إلى أنه تم توسيع عملنا التثقيفي المشترك مع وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة والشباب والرياضة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، فضلًا عن العمل المشترك مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

واستطرد وزير الأوقاف أن خطتنا في المرحلة المقبلة تقوم على أساسين: الأول استكمال مسيرة التجديد، التي سيكون أول أعمالها إصدار دار كتاب خلال أيام تحت عنوان: «مفاهيم يجب أن تُصحَّح في فقه السيرة والسنة»، الأمر الآخر والأهم هو التحول بهذا النسق المعرفي المستنير من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع وثقافة شعب وثقافة أمة، والعمل على نشر هذا النموذج عالميًا لتصحيح صورة الإسلام، ولذلك نترجم خطبة الجمعة أسبوعيًا إلى 18 لغة، وننشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية بهذه اللغات، بالتعاون مع الإذاعات والبرامج الموجهة بالهيئة الوطنية للإعلام، وهو ما يلقى صدى وإعجابًا وتفاعلًا عالميًا ودوليًا واسعًا، ونطلق حملتنا العالمية طوال هذا الشهر الكريم «شهر ربيع الأول» من هذا العام، تحت عنوان: «هذا هو الإسلام» بـ20 لغة وبشراكة دولية واسعة.

وقدم وزير الأوقاف الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بتحسين الأحوال المعيشية والمالية للأئمة، وقال: «بناء على توجيهاتكم، في آخر لقاء مع سيادتكم، وبناء على تدبير التمويل اللازم من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، صدر قرار رئيس الوزراء بزيادة في بدل صعود المنبر، قدرها 600 جنيه لجميع الأئمة الحاصلين على درجة الليسانس، و800 جنيه للحاصلين على درجة الماجستير، و1000 جنيه للحاصلين على درجة الدكتوراه، ويُطبق ذلك من أول ديسمبر المقبل، إضافة إلى 100 جنيه شهريًا، بواقع 1200 جنيه سنويًا لكل إمام، لتوفير الزي اللائق له بمعرفة وزارة الأوقاف»، وأضاف وزير الأوقاف أن تلك مرحلة، وكلما استطعنا تحسين مواردنا الذاتية سيتم تحسين أحوال الأئمة والعاملين بالأوقاف.