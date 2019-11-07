شكرا لقرائتكم خبر عن 5.6 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 8 مراكز شبابية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المديرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير ورفع كفاءة المراكز الشبابية والأندية الشعبية التي تحتاج إلى تدخل على مستوى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بشأن تفعيل دور مراكز الشباب في خدمة المجتمع ومساعدة الدولة في النهوض الاقتصادي وتنمية مواردها، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الدولة والوزارة، الأمر الذي سيساهم تدريجيا في أن تتحول مراكز الشباب من هيئات مستهلكة إلى هيئات منتجة.

وأوضحت «الشريف» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه تم خلال الخطه الاستثمارية للعام المالي 2018 – 2019 تخصيص 2.2 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 5 أندية شعبية ومراكز، حيث جرى تطوير ناديى الرمل الرياضي وباكوس الرياضي ومراكز شباب أحمد عرابي وأبيس القرية الثانية وشباب طيبة مشيرة إلى أنه في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019-2020 بلغت قيمة المخصصات 3.4 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة 3 مراكز شبابية وهي نادي السيالة ونهضة العامرية ومركز شباب حارس، أي أنه يتم التطوير من ميزانية الدولة على مدار عامين بقيمة 5.6 مليون جنيه.

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وأشارت إلى إبرام تعاون ثنائى مع جهات مختلفة من منظمات المجتمع المدني والشركات للحصول على تبرعات منهم لتنفيذ بعض الأعمال بمراكز الشباب بالتعاون مع مجالس إدارات الهيئات المختلفة وموافقتهم على التبرعات وموافقة وزارة الشباب والرياضة، وخضوع كافة التبرعات للإجراءات والقوانين المعمول بها وحتى يتم رفع العبء عن كاهل الدولة وعدم تحميل ميزانية الدولة أي أعباء مالية وبث روح الولاء والانتماء للدولة والتشجيع على تقديم كل سبل المساعدة للنهوض بالهيئات الخدمية.

ولفتت إلى أن المديرية حصلت على تبرعات من جهات مختلفة خلال العام المالى 2018/ 2019 تتمثل في تبرع ببعض الأعمال الإنشائية بمركز شباب سموحة، وتبرع لرفع كفاءة ملعب مركز شباب أبوسمبل وتبرع بإنشاء مركز شباب وتبرع لمركز شباب وادي القمر بقيمة مالية تقدر بـ7 ملايين جنيه، فضلا عن تبرع لمركز شباب الأنفوشي بتغيير أرضية ملعب كرة سلة والتراك المحيط وجزء من مدخل الملعب ودهان أبراج السلة بـ135 ألف جنيه، وتبرع لمركز شباب الشلالات بـ135 ألف جنيه وتبرع لنادي شباب الحضره بـ135 ألف جنيه، وتبرع لمركز شباب طيبة ببناء سور للمركز مبان دون تشطيب بـ400 ألف جنيه، وتبرع لمركز شباب الدخيلة بهدم المبنى الإداري بتكلفة 25 ألف جنيه، وتبرع لنزل أبوتلات بـ52 ألف جنيه، وذلك بإجمالى تبرعات تقدر بـ7.3 مليون جنيه، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال المتبرع بها بمركزي (سموحة وأبوسمبل)، وتسلمها وتقييمها لأسعار السوق حينها، وإضافتها ضمن الأصول الثابتة للمراكز.

وأشارت إلى المشاريع الاستثمارية التي تمت خلال العام المالي 2018/ 2019 حيث قامت مجالس إدارات الهيئات (المراكز والأندية) طبقا لقانون الشباب رقم (218) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية (36) لسنة 2018 ولائحته المالية (1010) لسنة 2004 وقانون الرياضة (71) لسنة 2017 ولائحته المالية رقم (605) لسنة 2017 وقانون 89 لسنة 1998 للمزايدات والمناقصات (السابق) وقانون 182 للمزايدات والمناقصات الحالي بطرح عدد من المشروعات الاستثمارية لتحقيق أكبر استفادة مادية للمراكز وتوفير عائد ثابت لها من شأنه رفع قيمة إيرادات المراكز والأندية وزيادة حجم الأنشطة المقدمة للأعضاء، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة ليصل حجم عائد الاستثمار «إنشائيا وماليا» بعد 9 سنوات إلى 123 مليونا و472 ألف جنيه.

وكشفت وكيل الوزارة أنه تم طرح مشروعات استثمارية وإلغاؤها خاصة في مراكز شباب الحرية والنصر وطوسون من خلال إنشاء حمام سباحة إلا أنه تم الإلغاء لأن سعر المستثمر لم يصل إلى السعر التقديري، وذلك طبقا للقوانين المعمول بها، مشيرة إلى وجود مشروعات محل طرح تتمثل في مركز الحرية، حيث جرى بتاريخ 25/10/ 2019 طرح مشروع إنشاء حمام سباحة وتحدد الخميس 7/11/2019 موعد لفتح المظاريف الفنية فضلا عن حصول مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على المركز الأول في التقييم الذي تم لجميع مديريات الشباب والرياضة خلال فترة الربع الأول من العام المالى 2018/2019 والخاص بمعيار استطلاع رأى الإدارات المركزية داخل ديوان عام الوزارة.

تطوير ورفع كفاءة 8 مراكز شبابية فى الإسكندرية

تطوير ورفع كفاءة 8 مراكز شبابية فى الإسكندرية

تطوير ورفع كفاءة 8 مراكز شبابية فى الإسكندرية

تطوير ورفع كفاءة 8 مراكز شبابية فى الإسكندرية

تطوير ورفع كفاءة 8 مراكز شبابية فى الإسكندرية

تطوير ورفع كفاءة 8 مراكز شبابية فى الإسكندرية