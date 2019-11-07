شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «سنواجه الشر بالخير والهدم بالبناء واليأس بالعمل والفتن بالوحدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الرد على أعداء الحياة والوطن يكون بالعمل، مستشهدا بقول الله تعالى: «وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ».

وأضاف الرئيس، خلال احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف، الخميس، أن التطرف والإرهاب والافتراء على الحق وجميع محاولات التدمير المادية والمعنوية، لن تثني الشعب والإرادة الحديدية في المضى في طريقه نحو المستقبل، قائلا: «سنواجه الشر بالخير والهدم بالبناء واليأس بالعمل والفتن بالوحدة والتماسك».