شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكشف حديثه مع عدلي منصور: «اتحايلت عليه يبقى رئيس» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف عن كواليس حوار ترشحه للانتخابات الرئاسة مع الرئيس السابق المستشار عدلي منصور.
وقال السيسي في كلمته: «انتوا قبل الانتخابات والترشح قولتوا هو ليه مش عايز يقدم، أنا حابب أقول حاجة، أنا اتحايلت على سيادة المستشار عدلي منصور شهور إنه يترشح وأنا أكون في مكاني زي ما أنا».
وتابع: «أنا بقول كده، علشان تعرفوا إن الكل زاهد فيها والتحدي كبير سواء دنيا أو دين»، وأكمل: «قولت لسيادة المستشار عدلي منصور، سنة عدت اترشح وأنا أفضل مكاني وهعمل كل اللي يتعمل علشان خاطر مصر وهو قال لا يمكن.. كده تمام وكفاية كده».
وأضاف: «الحكاية مش حكاية رئيس ونظام، هي قضية بناء أمة مصر والدفاع عنها والجري أقصي ما يمكن لوجودها في مكانتها، وعلى جانب آخر، مواجهة الشر وأهله لأنني لا أنسي، أنا بقول كده علشان الناس تعرف إني عمري ما كدبت حتى وأنا موجود في مكان أهل السياسة».
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