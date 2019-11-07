شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: المشاق الجسيمة التي تحملها الرسول الكريم تعطي لنا دروسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر مقاصد الرسالة النبوية التي تلقاها النبي الكريم، والتي بلغها لنا وتحمل لأجلها الكثير من الأذى، ولم يمنعه ذلك عن أداء الأمانة التي كلفه بها الله.

وأضاف السيسي، خلال فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أن المشاق الجسيمة التي تحملها الرسول تعطي لنا الدروس، في مقدمتها تحمل الأذى بثبات، أملا في نصر الله، بعمل دؤوب لا ينقطع، مشيرا إلى أن الله سبحانه يكافئ المجتهدين الذين يعملون على تخفيف آلام الناس.