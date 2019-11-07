شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الله يكافئ المجتهدين العاملين على تخفيف آلام الناس وتحسين الواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، ما يعطي لنا الكثير من الدروس، الواجب تعلمها واستيعابها، وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره، بأمل في نصر الله، ومواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع.

وقال السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، الخميس: «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، السادة العلماء والأئمة الأجلاء، السيدات والسادة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

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اسمحوا لي في البداية بأن أتوجه بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية كافة، بمناسبة ذكرى مولد النبي الكريم، صلى الله عليه وسلم، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة بالخير على الشعب المصري وعلى كل المسلمين في جميع أنحاء الأرض.

الحضور الكريم، إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد نبي الرحمة والهدي يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد الرسالة التي تلقاها النبي الكريم، والتي بلّغها لنا مُتحمِّلًا في سبيل ذلك الكثير من الأذى، الذي لم يمنعه صلي الله عليه وسلم عن أداء الأمانة التي كلفه بها الله عز وجل.

إن في المشاق الجسيمة التي تحملها الرسول الكريم ما يعطي لنا الكثير من الدروس، الواجب تعلمها واستيعابها، وفي مقدمتها تحمل الأذى بثبات والصبر على المكاره، بأمل في نصر الله، ومواجهة الصعاب بعمل دؤوب لا ينقطع.

إن المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله سبحانه وتعالى والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على أسباب الدنيا وقوانينها وتطورها لهو المنهج الذي ينتصر في النهاية، إذ إن الله عز وجل يكافئ المجتهدين الذين يسعون للخير والسلام وتعمير الحياة ويعملون على تخفيف آلام الناس وتحسين الواقع الذي يعيشون فيه».