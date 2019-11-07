شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف غادة شاكر بتسيير أعمال وكيل «تربية نوعية بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد ابراهيم عبدالحميد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة شاكر عبدالفتاح بتسيير أعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات وقرارات رئيس الجمهورية وقانون العاملين المدنيين بالدولة.

يذكر أن «غادة» حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة المنوفية عام 2007، في تخصص الملابس والنسيج، وتدرجت في المناصب بكلية التربية النوعية حتى وصلت إلى منصب وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.