شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1441هـ، حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، وألقى فضيلة الدكتور الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف محاضرة أشار فيها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم في ذكرى مولده والسير على نهجه في الاعتدال والوسطية، من أجل التصدي للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.

وفي نهاية الاحتفال، ألقى اللواء أركان حرب رضا فاضل محمد مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين في حماية الوطن والحفاظ على أرض مصر وسلامة شعبها العظيم، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلام في الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر في مواجهة التحديات.

وفي نهاية الاحتفال، تم تكريم الفائزين في المسابقة الدينية السنوية للقوات المسلحة.