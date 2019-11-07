شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لازم نعرف الدين بيقول إيه في الكذب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الرسول «ص» وضع استراتيجيات وعناوين تتحول لسياسيات وعادات وتقاليد يتم تنفيذها في أرض الواقع.
وقال الرئيس، في كلمته خلال فعالية وزارة الأوقاف للاحتفال بذكرى المولد النبوي، الخميس: «مثال على استراتيجيات الرسول (ص) ما وضعه لمفهوم الأخوة، ولكن هنا ما هي سياساتك كإنسان إنك تعمل أخوة بين الناس».
وتابع: «لازم نعرف الدين بيقول إيه في الكذب، كلنا من غير ما نحس بننقل عن بعضنا من مواقع التواصل من غير إدراك، كل يوم بنكدب باتكلم على مواقع التواصل».
وقال السيسي: «الآن في هذا العصر نجد عبر شبكات التواصل تجنيدا وتعليما وتكليف الأشخاص، وهنا لازم كمصريين نعلم أولادنا أن يكونوا أسوياء».
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: «لازم نعرف الدين بيقول إيه في الكذب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.