شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «لازم نعرف الدين بيقول إيه في الكذب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الرسول «ص» وضع استراتيجيات وعناوين تتحول لسياسيات وعادات وتقاليد يتم تنفيذها في أرض الواقع.

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وقال الرئيس، في كلمته خلال فعالية وزارة الأوقاف للاحتفال بذكرى المولد النبوي، الخميس: «مثال على استراتيجيات الرسول (ص) ما وضعه لمفهوم الأخوة، ولكن هنا ما هي سياساتك كإنسان إنك تعمل أخوة بين الناس».

وتابع: «لازم نعرف الدين بيقول إيه في الكذب، كلنا من غير ما نحس بننقل عن بعضنا من مواقع التواصل من غير إدراك، كل يوم بنكدب باتكلم على مواقع التواصل».

وقال السيسي: «الآن في هذا العصر نجد عبر شبكات التواصل تجنيدا وتعليما وتكليف الأشخاص، وهنا لازم كمصريين نعلم أولادنا أن يكونوا أسوياء».