شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة توجه بالسماح للطلبة بالخروج من المحاضرات للمشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أصدرت توجيهات إلى عمداء الكليات للسماح للطلبة بالخروج من المحاضرات من أجل الإدلاء بأصواتهم والمشاركة فى الاقتراع لانتخابات اتحاد الطلاب.

وأكدت الدكتورة هبة نوح لـ " الخليج 365 " أن العملية الانتخابية لانتخابات اتحاد الطلاب تتم فى إطار نوع من الشفافية والنزاهة بين الطلاب، لافتة إلى أن الجامعة وضعت صناديق شفافة داخل كل اللجان بالكليات لتحقيق الشفافية مع السماح بتواجد مندوبين عن المرشحين داخل كل لجنة لمتابعة سير العملية الانتخابية.