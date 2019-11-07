شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف. وجاء فى نص البرقية " يطيب لى أن أبعث إلى فضيلتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والتقدم والازدهار".

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