شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى ووكالة الابتكار بجنوب إفريقيا يوقعان اتفاقية تعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووكالة التقنية والابتكار فى جنوب أفريقيا، اليوم فى جنوب إفريقيا توقيع اتفاقية هامة للتعاون المشترك فى مجال الابتكار وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك فى مجال الابتكار وتكوين شراكات للابتكار التكنولوجى بين البلدين.

وقال بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى منذ قليل، إن توقيع الاتفاقية يأتر تنفيذاً لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتقوية أواصر التعاون العلمى بين مصر والقارة الإفريقية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وتابع البيان أن الاتفاقية التى تم توقيعها هى بين أكبر داعمين للابتكار فى شمال وجنوب القارة هى إطار عمل واستراتيجية لتوفير الموارد للتعاون بين أكاديمية البحث العلمي ووكالة الابتكار في جنوب أفريقيا بشكل أوثق في تطوير التكنولوجيا والتعاون في الابتكار، وسوف يتم العمل علي تحقيق ذلك من خلال تنفيذ عدة أنشطة مشتركة بين الهيئتين بما في ذلك أنشطة لدعم التواصل والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف الذى تشترك فيها البلدين، وتعزيز وضع الشركات الناشئة القائمة علي التكنولوجيا في البلدين، وكذلك تسهيل الوصول إلي الأسواق وبناء القدرات من خلال توفير خدمات دعم التسويق التكنولوجى والخبرة التقنية وتبادل المعرفة في كلا البلدين.

وقال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا علي هذه الاتفاقية إن هذه الاتفاقية هي جزء من مسعى الأكاديمية لتحقيق رؤية مصر 2030، التى تنص على أن مصر الجديدة سوف تمتلك اقتصاد متوازن ومتنوع قائم علي الابتكار والمعرفة.

Advertisements

وأضاف صقر أن الاتفاقية سوف تفتح مجالاً ممتازاً للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا في مجالات التكنولوجيات الناشئة، والصحة، والزراعة، والمياه، إلخ وسوف توفر منصة لتعزيز القدرة على الابتكار وتبادل الخبرات بين البلدين ونقل وتوطين التكنولوجيا.

ووفقا لرئيس مجلس إدارة وكالة التقنية والابتكار فوزلين ليفي حسن تتماشي هذه الاتفاقية بشكل مباشر مع رؤية إدارة العلوم والابتكار فى جنوب إفريقيا وتقدم دعماً ملموساً لهذه الرؤية والتى تنص على "إعطاء الأولوية لدعم تطوير التكنولوجيا وقدرات الابتكار فى أفريقيا كأداة للنمو في جميع أنحاء القارة" اضافت السيدة ليفى حسن، أن تنفيذ مبادرات مثل تلك المتبناة في الاتفاقية يشكل جزءاً مهماً من الأعمال التحضيرية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية من خلال تمكين حركة رواد التكنولوجيا والسلع والخدمات التكنولوجية عبر الحدود داخل القارة بشكل أفضل كأدوات للنمو لسوق أفريقية مشتركة.

هذا وقد حضر توقيع الاتفاقية عن الجانب المصرى د. سامح سرور، المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية وعن الجانب الجنوب أفريقي د. فوزلين ليفي حسن، رئيس مجلس إدارة وكالة التقنية والابتكار، ومن المنتظر أن يتم الإعلان في بداية العام القادم عن أولي المبادرات من خلال هذه الاتفاقية بين البلدين.