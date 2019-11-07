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منظمة خريجى الأزهر تدين الاعتداء الإرهابى الغادر على السائحين فى الأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ما قام به إرهابيون من استهداف لمجموعة من السياح أمس الأربعاء، في مدينة جرش شمالي الأردن، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، من بينهم 4 أردنيين و3 سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية. 

 

 

وقالت المنظمة في بيان لها إن السياح يدخلون إلى بلادنا الإسلامية بعقود أمان تتمثل في تأشيرة الدخول للبلاد، وهو عقد شرعي ملزم لكل مسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا" رواه البخاري ومسلم .

 

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وشددت المنظمة على أن استهداف المعاهدين والمستأمنين، من الأعمال الشنيعة التي لا تمت للإسلام بصلة من قريب أو بعيد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أمَّنَ رجلا على دمه فقتله، فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة" رواه ابن ماجه.  وقال أيضا: "أيما رجل أمَّنَ رجلا على دمه ثم قتله، فأنا من القاتل بريء، وإن كان المقتول كافرا" رواه ابن حبان. 

 

 

كما تقدمت المنظمة في ختام بيانها بتمني الشفاء العاجل للمصابين، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله لهيب التعصب والتطرف والإرهاب.

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