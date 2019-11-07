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شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة الإسعافات الأولية فى كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر
وتم تكريم أعضاء فريق طلاب "أزهريون على المنهج"، وتوزيع شهادات حضور على المشاركين فى الدورة، جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، من الكليات المتميزة التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه القبلى بأسيوط وعميد كلية الطب.
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