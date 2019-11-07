شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة الإسعافات الأولية فى كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خيرى عبدالحميد، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب فى جامعة الازهر، والدكتور حسين أبو الغيط وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، حفل ختام دورة الإسعافات الأولية، التى أقيمت بمدرج الطب الشرعى بكلية الطب بنين، ونظمها فريق طلاب "أزهريون على المنهج" وقد حاضر فيها الدكتور عبدالوهاب صالح، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية طب الأزهر.

وتم تكريم أعضاء فريق طلاب "أزهريون على المنهج"، وتوزيع شهادات حضور على المشاركين فى الدورة، جدير بالذكر أن كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، من الكليات المتميزة التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه القبلى بأسيوط وعميد كلية الطب.

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