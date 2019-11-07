شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «التزويغ».. إحالة 25 من العاملين بالوحدات الصحية بشبراخيت للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بالتنسيق مع مفتشي الرقابة والمتابعة بتنفيذ حملات مرور مفاجئة على الوحدات الصحية للتأكيد على الانضباط الإداري، أسفرت عن إحالة عدد 25 من العاملين بها للتحقيق.

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.