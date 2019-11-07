شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس «المجتمعات العمرانية الجديدة» يتفقد مشروعات مدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة لمتابعة المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها في مدينة السادات، رفقة المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسئولو الجهاز.

بدأ «بهجات» جولته بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بالمرحلة الثالثة والرابعة بأحياء (النور – الفردوس) للإطلاع على ما تم إنجازه من أعمال، وكذا مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون، كما تفقد مدرسة حي الزيتون للتعليم أساسي بعد تشغيلها وتجول داخل الفصول لمتابعة سير أعمال الدراسة داخل المدرسة.

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وتفقد المهندس كمال بهجات أعمال الإنشاءات الجاري تنفيذها من قبل الفائزين بقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحي الزيتون بعد استكمال المرافق للمجاورات ٤،٣، والموقف التنفيذي لمركز الشباب المطور بالمحور المركزي ٢ ونسب إنجاز الأعمال بالمشروع.

وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكات المياه بطريق أبوبكر الصديق، التي شارفت على الانتهاء، كما تم المرور على مشروع دار مصر استجابة لشكوى أحد المواطنين، وأثنى على الحالة الممتازة للخدمات بالمشروع من أعمال (نظافة- زراعة- إنارة)، مطالباً مسئولي جهاز المدينة بمراجعة معدات شركات النظافة العاملة بالمدينة للتأكد من مطابقتها لمحضر الاستلام والعقد المبرم مع الجهاز.

والتقى المهندس كمال بهجات، مسئولي المكاتب الاستشارية المسند إليها أعمال الإشراف على مشروع الإسكان الاجتماعي، ومسئولي الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي التوقيتات المحددة لها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.

من جهته، أشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى طرح ٤٧٦٧٤ قطعة أرض بنظام القرعة العلنية والحجز الإلكتروني، وتخصيص ٣٨٨٢١ قطعة أرض، عبارة عن ٣٠٢٢٠ قطعة أرض إسكان اجتماعي، وتسليم ١٠٦٩٩ قطعة للفائزين بها، و٨٢٤٦ قطعة أرض إسكان مميز، وتسليم ٥١١٣ قطعة للفائزين بها، و٢٢٣ قطعة أرض بمشروع بيت الوطن، وتسليم ١٧٤ قطعة للمواطنين، و١٣٢ قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً، وتسليم ٨٩ قطعة للمواطنين، وجارٍ استكمال أعمال المرافق والتسليم دون توقف حتى نهاية العام القادم ٢٠٢٠.