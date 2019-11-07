شكرا لقرائتكم خبر عن 72 شركة سياحة وطيران تزور «المسرح الروماني وعمود السوارى وكوم الشقافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، مساء الأربعاء، فعاليات ورشة عمل «رحلة الفام تريب إلى الإسكندرية»، والتى تستمر أعمالها 4 أيام، تشهد خلالها الاسكندرية أكبر دعاية سياحية لمواقع المدينة الاثرية والثقافية .

وافتتح فعاليات الورشة أحمد الوكيل، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالإسكندرية، يرافقه كل من حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة، وعلى المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومحمد سعد، رئيس الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، وإيهاب الجندى، عضو شعبة السياحة والطيران بالغرفة ورئيس لجنة رحلات مصر.

وعقب الافتتاح القى «الوكيل» كلمة مقتضبة دعا فيها إلى ضرورة وضع برامج جديدة لتشجيع السياحة في حوض البحر المتوسط ووضع مسارات جديدة لزيادة جذب السياح، مضيفا أنه هناك مبادرات عديدة لجذب السياحة في البحر المتوسط منها مبادرة الطهى التي تجميع كافة عادات وتقاليد مواطنى مدن البحر المتوسط، بالإضافة إلى برامج للسياحة الأسرية.

وقال حسام الحلو، رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية إن رحلة الفام تريب يشارك فيها مديرو 60 شركة سياحة من مختلف محافظات الجمهورية، بهدف دعم وتنشيط السياحة خلال فترة الشتاء من خلال وضع برامج زيارات لأفواج سياحية متعاقدة مع هذه الشركات فضلا عن 12 شركة طيران دولية.

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بدوره، قال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة، إن المرحلة القادمة هامة للغاية ولابد من دعم السياحة الداخلية وزيادة الإقبال عليها، وأن لابد من وضع محافظة الإسكندرية على الخريطة السياحة الداخلية والخارجية باعتبارها أهم المدن على البحر المتوسط، مطالبا المسئولين عن السياحة بالإسكندرية التكاتف لدعم مهرجان السياحة والتسوق الذي ينطلق خلال الفترة القادمة لدعم السياحة بمحافظة الإسكندرية.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إنه خلال الأيام الماضية استقبلت الإسكندرية السفينة السياحية القبرصية SALAMIS FILOXENIA القادمة من ميناء ليماسول القبرصى وعلى متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة مشيرا إلى أنه خلال ديسمبر ويناير المقبلين تستقبل الإسكندرية 5 رحلات إيطالية في خطوة حقيقية لعودة السياحة الإيطالية للمحافظة من جديد.

من جانبه، قال محمد سعد، رئيس الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، أن الهدف من مبادرة رحلات مصر Fam Trip Alexandria هو دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية بمدينة الإسكندرية خلال الفترة الشتوية حيث قامت الهيئة بتقديم presentation ترحيبي بضيوف المبادرة واستعراض اهم معالم الإسكندرية السياحية والاثرية ومزاراتها الدينية ودور وانشطة الهيئة في تنشيط حركة السياحة بالإسكندرية وايضا تم تقديم دلائل وCD عن السياحة في الإسكندرية لمديري شركات السياحة والطيران المشاركين .

ولفت إلى عقد اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة أمس بحضور أعضاء المكتب التنفيذي حيث تم مناقشة واستعراض القرارات والانشطة التي شاركت فيها الهيئة من بينها مناقشة الانشطة التي تمت خلال الفترة الماضية والمقترحات للفترة المقبلة لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

وزارت الوفود السياحية المشاركة في الورشة، الخميس، مقابر كوم الشقافة الأثرية «الكتاكومب» وعامود السوارى والمسرح الرومانى ومكتبة الاسكندرية فيما تزور الجمعة كاتدرائية الاقباط الأرثوذكس وقلعة قايتباى ويؤدون صلاة الجمعة بمسجد المرسى ابو العباس.