شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الصرف الصحي تهدد سكان حفر الباطن بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكى العشرات من سكان منكقة حفر الباطن بالغردقة من طفح مياه الصرف الصحي منذ أكثر من شهر بالمنطقة، وعدم توافر سيارات لشفط هذة المياه التي تحولت لمنطقة تفوح منها الروائح الكريهة ومنطقة تجمع للحشرات والناموس مما يهدد بظهور الامراض، إلى جانب تهديد مساكنهم بالانهيار على رؤسهم في أي لحظة.

وأكد السكان لــ«المصري اليوم» أنهم يعانون معاناة شديدة مع مياه الصرف الصحي التي تهدد حياتهم وأنه لا أحد يتحرك لحل هذة المشكلة من الأجهزة المختصة.

وقال السكان: «طالبنا شركة المياه بتوفير سبارات كسح لهذة المياه حتي لاتسيب في انتشار الحشرات والناموس والبعوض ونقل الأمراض خاصة وأن مياه الصرف بدات تغطي الشارع».