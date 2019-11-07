شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب عدم ارتداء «البامبرز».. غرامة 1000 جنيه لعربتي «حنطور» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته بسحب رخص عربيتي حنطور وتغريم أصحابها بمبلغ 500 جنيه لكل منهما لعدم الالتزام بتركيب البامبرز، وتسببهما في إلقاء المخلفات والتلوث البيئي بشارع كسر الحجر.

كما أمر المحافظ بسحب رخص سيارتي ملاكي ونقل ثلاجة مع تطبيق غرامة مالية ألف جنيه لكل منهما لقيامهما بغسيل السيارتين بطريق فيلة/ الشلال مما يتسبب في تلف الأسفلت.

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ووجه محافظ أسوان أثناء الجولة التي رافقه خلالها العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان بإزالة أي مبان عشوائية بمحيط مدخل معابد فيله، مع قيام إدارة الحدائق ومجلس المدينة برفع مخلفات النخيل والهيش وتسوية الأرضيات بالمنطقة الوسطى مع استبدالها بمسطحات خضراء وأعمال تجميل، بالإضافة إلى قيام أحد مؤجري المحاجر بأعمال تسوية لتراكمات الصخور والأحجار على جانبي مدخل ومخرج فيلة، لتصبح بمنسوب ومسطح متساو مع إنشاء طريق يربط بين فيلة ومتحف النيل تمهيداً لتحويلها إلى منطقة جذب سياحي مفتوحة تتيح للسائحين زيارة أكثر من مزار سياحي لتشمل المعابد والمتحف ومتحف السمبوزيوم، بما يضمن وضعها ضمن أجندة البرامج السياحية بالشكل الذي يتناسب مع الحفاظ على الطبيعة.

وطالب اللواء أحمد إبراهيم بالتنسيق مع وزارة الآثار بإدراج السور الأثري الذي يرجع للدولة الوسطى، وأيضاً السد المسمط الذي تم إنشاؤه مع خزان أسوان القديم بمنطقة الشلال مع إنشاء طريق فرعي يربطها ضمن البرنامج السياحي لمنطقة فيلة، وذلك بعد اكتشافه لهذه الآثار التاريخية لضرورة استثمارها بالشكل الأمثل، مشيداً بالجهود الذاتية التي قام بها بعض مؤجري المحاجر من خلال المشاركة الجادة في إنشاء شارع جديد بطول 600 م وعرض 20 م ليصبح مدخلاً رئيسياً للموقع المقترح لإنشاء مجمع الخدمات الحكومي النموذجي بامتداد العقاد، كما يربط طريق السادات بمنطقة امتداد العقاد والمدرسة اليابانية ونيابة المرور بشكل مباشر.

ووجه محافظ أسوان إلى البدء في أعمال الرصف وتركيب البلدورات للشارع الجديد ليصبح اتجاهين فور الانتهاء من الأعمال الجارية لإزالة الهضبة الصخرية وتراكمات الجرانيت من خلال معدات وسيارات النقل الثقيل التي تبرع بها مؤجرو المحاجر لفتح هذا المحور الحيوي.