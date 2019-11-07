شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تشريح جثمان هيثم أحمد زكي لتحديد سبب الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر أمنية وقضائية بنيابة جنوب الجيزة، إن مصلحة الطب الشرعي انتهت من تشريح جثمان الفنان هيثم أحمد زكي، للوقوف على أسباب وفاته، داخل مسكنه فى الشيخ زايد، وجارٍ استخراج التصريح بالدفن.

كانت النيابة قد أمرت بالتحفظ على الجثمان بمشرحة زينهم بالقاهرة، لتشريح الجثة.

يأتي ذلك بعدما عثر على جثمان «زكي» داخل فيللته، وهناك اشتباه فى وفاته، بعدما قال أفراد الأمن والعاملون بالكومباوند محل سكن الفنان الشاب، إنه كان يعاني من مغص.