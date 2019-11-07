شكرا لقرائتكم خبر عن «تحقيقات التعليم» تلغي قرار تعيين 4 قيادات بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت إدارة التحقيقات بالشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، الخميس، إلغاء قرار تعيين ٤ قيادات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، بعد تعدد الشكاوى والتظلمات تدعي «وجود مخالفات إدارية في هذه الوظائف».

وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من قرار نورا فاضل، مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر رقم ٩٦٣ أنه بناء على كتاب إدارة التحقيقات بالشؤون القانونية بالوزارة تم إلغاء قرار تعيين رئيس إدارة مدينة مرسي علم التعليمية ووكلاء إدارات مدن سفاجا وراس غارب والغردقة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية، وبحث الشؤون القانونية في الشكاوى والمخالفات وتكليف نفس المسؤولين بالقيام بمهام هذه الوظائف تكليفًا وليس تعيينًا، لسير العملية التعليمية.