شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تمنح الضبطية القضائية لـ29 موظفًا بمياه الشرب في بني سويف (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر صباح اليوم، قرار وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف صفة مأموري الضبط القضائي. وللاطلاع على نص القرار:

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