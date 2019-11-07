شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية وأمطار.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً.

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وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب​ الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلي الأحمر شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «20 – 29»، إسكندرية «20- 27»، قنا «15- 30»، الأقصر «17– 31»، أسوان «18– 31» .