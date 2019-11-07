شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الأمة الإسلامية في حاجة لثورة في الفكر الديني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأمة الإسلامية في حاجة لثورة في الفكر الديني تستهدف الأفكار المتطرفة التي تنتشر.
وأوضح جمعة، في كلمته في الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «من يتعرض للفتوى في الشأن العام يجب أن يكون واسع الأفق».
وعن جهود الوزارة، قال: «وسعنا العمل التثقيفي بالتعاون مع جهات عدة ونهدف لاستكمال مسيرة التجديد».
وكشف وزير الأوقاف أنه سيتم زيادة البدلات لجميع أئمة المساجد، وسيتم تطبيقها من بداية الشهر المقبل.
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