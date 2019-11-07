شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الأمة الإسلامية في حاجة لثورة في الفكر الديني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأمة الإسلامية في حاجة لثورة في الفكر الديني تستهدف الأفكار المتطرفة التي تنتشر.

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وأوضح جمعة، في كلمته في الاحتفالية التي أقامتها الوزارة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «من يتعرض للفتوى في الشأن العام يجب أن يكون واسع الأفق».

وعن جهود الوزارة، قال: «وسعنا العمل التثقيفي بالتعاون مع جهات عدة ونهدف لاستكمال مسيرة التجديد».

وكشف وزير الأوقاف أنه سيتم زيادة البدلات لجميع أئمة المساجد، وسيتم تطبيقها من بداية الشهر المقبل.