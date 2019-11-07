شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين تهنئ السيسي والمصريين بذكرى المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الإحتفال بذكري المولد النبوي الشريف.

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وقال خليفة: «هذه الذكرى ذكرى عزيزة على قلوب المسلمين في أنحاء الأرض، وان قيم الدين الإسلامي وترسخ في نفوسنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة من سيرته العطرة والشعور بجلال وسماحة الدين الإسلامي والذي يحض على التآخي والتسامح والعمل من أجل رفعة الوطن، وان ذكري المولد النبوي الشريف فرصة عظيمه لإحياء القيم النبوية الشريفة من حسن الأخلاق والرحمة والدعوة للعمل والإنتاج».

وأعرب «خليفة»، عن أمنياته وجموع الزراعيين في مصر بأن تكون ذكري المولد النبوي الشريف هي الطريق للعمل الجاد لمواجهة التحديات التي تعترض تقدم الامة المصرية بكل أطيافها في نسيج وطني واحد يعتمد على أن الولاء للوطن وان الوقوف جنبا إلى جنب في رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر هي رؤية تعبر عن وطنية صادقة تعتمد على ان الولاء يسير بجانب العمل ويرتبط به إرتباطا كبيرا عبر مشروعات تدعمها كل عناصر الأمة المصرية.

وأكد خليفة ان جموع الزراعيين يقفون بكل قوه لدعم الرئيس السيسي والدولة المصرية لمواجهة الهجمات الشرشة التي تسعي لزعزعه استقرار الوطن والفتنه بين الشعب وقياداته، داعيا المولي عز وجل ان يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، وان يديم علينا نعمه الامن والاستقرار والأمان، سالين المولى عز وجل أن يعيش شعب مصر العظيم آمناً في سربه، عزيزاً في وطنه، وأن يصبح الوطن محوراً من محاور التنمية لجميع فئات الشعب المصري.