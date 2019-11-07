شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس يعلن موعد ملتقى «شغلني» الخامس لتوفير 10 آلاف فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن رجل الأعمال، نجيب ساويرس، عن موعد ملتقى التوظيف «شغلني» الخامس والذي يهدف لتوظيف عدد كبير من الشباب. وقال ساويرس، عبر حسابه على موقع التدوين تويتر: «للشباب اللي بيدور على شغل، ملتقى شغلني الخامس هيوفرلكم أكثر من ١٠ آلاف فرصة عمل من ٥٠ شركة لمختلف المؤهلات والأعمار. الملتقى يوم السبت ٢٣ نوفمبر من الساعة ٩ صباحاً في وسط البلد بمبنى الجريك كامپس بالتحرير».

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