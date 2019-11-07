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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تسليم 480 وحدة سكنية بـ«دار مصر» بالقاهرة الجديدة 17 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة سيبدأ تسليم 480 وحدة سكنية (20 عمارة)، بالمرحلة الأولى (كود 123) ووحدات الدور الأرضى والأخير المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية (كود 423)، بمنطقة الأندلس، بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، للفائزين بها، 17 نوفمبر الحالي.
وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم العمارات أرقام (31– 32– 33– 34– 35– 36– 37– 38– 39– 40– 20– 21– 22– 29– 30– 1– 2– 23– 24– 25)، موضحاً أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
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