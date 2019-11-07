شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والذي تنظمه وزارة الأوقاف، وذلك بمركز المنارة.

يحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولفيف من قيادات الدولة والشخصيات الوطنية والتنفيذية والدينية وسفراء عدد من الدول الإسلامية والعربية بالقاهرة وقيادات الأزهر والأوقاف.

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ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي، خلال الاحتفال، كلمة إلى الأمة الإسلامية بهذه المناسبة حول مختلف القضايا الراهنة ورؤى مصر للاستفادة من ذكرى المولد النبوي الشريف، كما يكرّم رئيس الجمهورية عددًا من الشخصيات من مصر والخارج ممن أثروا الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في تجديد الخطاب الديني والعمل الدعوي.

ويلقي كل من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة بهذه المناسبة حول أخلاق وقيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهمية تطبيقها في حياتنا اليومية، كما يستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة لتجديد الخطاب الديني والدعوى وتدريب الأئمة والواعظات ونشر الوعي المستنير ومواجهة الفكر المتطرف من خلال التعاون مع مختلف الوزارات وبإصدار العديد من المؤلفات الثقافية والدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام وكذلك الحملة العالمية التي أطلقتها الوزارة الشهر الحالى احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.