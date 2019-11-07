شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب عملى لطلاب " الآثار " بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فى المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بهدف صقل قدرات الطلاب وتدريبهم على الدراسة بشكل عملى نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء زيارة إلى المتحف المصرى الكبير (GEM) قام بها طلاب من كلية الآثار والإرشاد السياحى تحت إشراف الدكتور محمد العزازى رئيس الجامعة، والدكتورة أميمة الشال عميد كلية الآثار والإرشاد السياحى اصطحبهم فيها الدكتور أحمد مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الآثار المصرية ومعهم مجموعة من المعيدين والطلبة وقد حرص الطلاب أثناء الزيارة على حضور ندوة أقيمت بعنوان "المسح الأثرى وتسجيل ناتج الحفر" تحدثت فيها سارة طارق أبو عوف.

كما تضمنت الزيارة لقاء مع الدكتور حسين محمد كمال مدير عام الشئون الفنية للترميم بالمتحف تم خلاله مناقشة عدة موضوعات منها توقيع بروتوكول مشترك مع الجامعة لتدريب طلاب الآثار والترميم بالمتحف من أجل إعداد كوادر مدربة قادرة على اقتحام سوق العمل بكفاءة عالية.

كما تم إلقاء الضوء على فكرة تنفيذ "ماستر" مشترك بين الكلية والمتحف الكبير وذلك في مجال بحوث الآثار والترميم وعلوم المتاحف حيث يتضمن التدريب النظري والعملي في معامل مركز الترميم الخاص بالمتحف المصرى الكبير.

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