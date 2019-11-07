شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضعيف فى أولى ساعات فتح باب التصويت بانتخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت كليات جامعة القاهرة أبوابها صباح اليوم الخميس، لاستقبال الطلبة للتصويت على انتخابات اتحاد الطلاب ، وسط اقبال ضعيف من الطلبة.

وبلغ عدد من تقدموا بطعون انتخابية فى انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة 224 طعنًا وتم قبول 47 طعنًا وأسفر عن استبعادهم من الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة والمقرر انطلاقها غدًا الخميس.

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فيما حسم مرشحو 8 كليات مقاعد اتحاد الطلاب بالتزكية، وتجرى الانتخابات فى 12 كلية اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج غدًا الخميس 7 نوفمبر، والإعادة يوم الإثنين 11 نوفمبر بالكليات، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.