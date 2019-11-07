شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 57 محضرا ضد الكافيهات والمطاعم المخالفة للبيئة بالمعادى والزمالك والنزهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت وزارة البيئة عدد من الحملات التفتيشية المشتركة، من خلال الإدارة العامة للتفتيش البيئي بالتعاون مع أحياء الزمالك والمعادى والنزهة ومصر الجديدة وشرطة السياحة وشرطة المرافق وأقسام الشرطة بتلك المناطق، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 57 محضرا وغلق عدد من الكافيهات المخالفة للاشتراطات البيئية وفقاً لقانون البيئة.

وخلال الحملات المكبرة على الكافيهات والمطاعم تم رصد عدد من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود سجل بيئى، وعدم وجود موافقة بيئية فضلاً عن عدم وجود رخصة لمزاولة النشاط، حيث تم إحالة المخالفين لأقسام الشرطة المعنية والتنبية على مسؤولى الكافيهات والمطاعم المخالفة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ينص عليه قانون البيئة من اشتراطات ومعايير.

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كما قام عدد من رؤساء الأحياء بغلق عدد من المنشآت المخالفة خلال الحملات التفتيشية.