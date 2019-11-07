بدء احتفالية "الأوقاف" بذكرى المولد النبوي الشريف بقراءة القرآن الكريم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بقراءة القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي. ​ويكرم​ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، 8 كوادر خدموا كتاب الله مصريين وعرب وأفارقة وسط حضور عربى وإفريقى. Advertisements يشارك فى الاحتفالية رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ورئيس مجلس النواب على عبد العال ووكيليه ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف، والوزراء والنواب وسفراء وممثلو الدول العربية والإسلامية ووكلاء الأوقاف ورموز الإعلام.

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