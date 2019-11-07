فيديو معلوماتى.. أسعار رحلات العمرة فى الموسم الجديد × 9 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الطوارئ تم إعلانها داخل القطاع السياحى بشقيه الرسمى والخاص، استعدادا لانطلاق موسم العمرة للعام 1441هـ، وفى الوقت الذى تعمل فيه وزارة السياحة والجهات المعنية على وضع اللمسات النهائية لتشغيل بوابة العمرة الإلكترونية، شرعت شركات السياحة فى تسويق برامجها والإعلان عن الأسعار لعمرة المولد النبوى الشريف.

إليك أهم معلومات عن موسم العمرة الجديد: إليك أهم معلومات عن موسم العمرة الجديد: 1 - بلغت عدد الشركات التى وثقت أوراقها لتنظيم رحلات العمرة حتى الآن 1000 شركة سياحة. 2 - تستمر عملية التوثيق للشركات الراغبة فى تنظيم رحلات عمرة حتى 14 نوفمبر. 3 - أول رحلة عمرة فى الموسم الجديد ستنطلق إلى المملكة العربية السعودية فى 20 نوفمبر المقبل. 4 - جميع رحلات العمرة سيتم تنظيمها من خلال "البوابة الإلكترونية" التى ستبدأ العمل فى 10 نوفمبر. 5 - تشهد الأسعار فى الموسم الحالى زيادة تبلغ نحو 30%. Advertisements 6 - تراوح أسعار العمرة المستوى الاقتصادى من 13 إلى 18 ألف جنيه. 7 - المستوى الـ5 نجوم يبدأ من 20 ألف بدون حد أقصى، وتعتمد الأسعار على درجة الخدمات المقدمة. 8 - متوسط سعر تذاكر الطيران يبدأ من 5 آلاف جنية "القاهرة – جدة". 9 - تتراوح أيام الإقامة فى السعودية من 8 إلى 12 يوما.

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