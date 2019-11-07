شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1441 هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1441هـ ، حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، وألقى فضيلة الدكتور الشحات العزازى من علماء الأزهر الشريف، محاضرة أشار فيها إلى أهمية الإقتداء بسيرة الرسول الكريم فى ذكرى مولده والسير على نهجه فى الإعتدال والوسطية، من أجل التصدى للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة .

وفى نهاية الاحتفال ألقى اللواء أركان حرب رضا فاضل محمد مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لاتلين فى حماية الوطن والحفاظ على أرض مصر وسلامة شعبها العظيم، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر فى مواجهة التحديات، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزين فى المسابقة الدينية السنوية للقوات المسلحة.