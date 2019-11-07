شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مقر احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مركز المنارة، لحضور احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف. ​ويكرم​ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، 8 كوادر خدموا كتاب الله مصريين وعرب وأفارقة وسط حضور عربى وإفريقى. Advertisements يشارك فى الاحتفالية رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ورئيس مجلس النواب على عبد العال ووكيليه ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف، والوزراء والنواب وسفراء وممثلو الدول العربية والإسلامية ووكلاء الأوقاف ورموز الإعلام.

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