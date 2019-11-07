شيخ عموم المقارئ: ممدوح عامر مهدد بالسجن.. والأخير: لا يملك أحد محاسبتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، إن نقابة القراء لن تتهاون في التصدي لأي شخص يحاول الإساءة لكتاب الله أو التجاوز في التلاوة.

وأضاف حشاد، في حواره لمصراوي، أن نقابة القراء ستتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب، لقصر التلاوة في الأماكن العامة والخاصة على الأعضاء فقط، تمهيدا للحصول على ضفة الضبطية القضائية لضبط المتجاوزين في التلاوة، وإلى نص الحوار:

ـ بداية..ما سببب إحالة القارئ ممدوح عامر وآخرين إلى النيابة العامة؟

قرار إحالة القاريء ممدوح عامر واثنين آخرين كانت بسبب تجاوزاتهم في تلاوة كتاب الله عز وجل، ولدينا مقاطع الفيديو التي ثتبت ذلك، وسيتم استخدامها كقرينة أثناء إجراء التحقيق معهم داخل النقابة.

ـ ألا كان يكفي التحقيق معهم داخل النقابة بدلا من إحالتهم للنيابة العامة؟

نقابة القراء حددت موعدا لإجراء التحقيق مع القراء الثلاثة في السابع من ديسمبر المقبل، بمقرها بالقاهرة، وإذا أرادوا التوقف عن إجراءات الإحالة للنيابة العامة، سيتم أخذ تعهدات عليهم بالالتزام وعدم التجاوز في التلاوة مرة أخرى، وقراءة القرآن كما أنزله الله، وحال تخلفهم عن الحضور، سيتم السير في إجراءات الإحالة للنيابة العامة، حتى لا يكون كتاب المولى عز وجل عرضة لأي شيء.

ـ ماهي العقوبة المتوقعة إذا تمت إحالة القراء الثلاثة للنيابة العامة؟

النقابة طالبات بمحاكمة القراء الثلاثة بتهمة ازدراء القرآن الكريم، وهي تهمة كبيرة، عقوبتها الحبس والغرابة، وتقدرها النيابةـ وهذه التهمة شبيهه لتهمة ازدراء الدين الإسلامي، والقانون الخاص بإنشاء النقابة ينص على تقديم المتلاعبين بكتاب الله إلى الجهات المختصة، المخولة بتوقيع العقوبات واتخاذ اللازم، ونتمنى حضور القراء لأننا لسنا من هواة ذلك.

ـ لكن بعض من تمت إحالتهم مثل الشيخ ممدوح عامر ليس عضوا بالنقابة؟

قانون النقابة ينص على التحقيق مع أي شخص يتجاوز في حق كتاب الله أو يقوم بازدرائه، سواء كان عضوا أم لا، والنقابة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب، يقتصر قراءة القرآن في الأماكن العامة أو الخاصة على أعضاء النقابة فقط، ومن ثم الحصول على الضبطية القضائية وتقويم هؤلا الناس.

ـ ما هو محتوى مقاطع الفيديو المسجلة للمحالين للتحقيق؟

المحتوى يتضمن الخروج على آداب التلاوة، والإتيان بأوجه في القراءات ليست موجودة، ومخالفة الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن، واللي مش عارف منهم الأحكام يروح يتعلم، واللي عارف الأحكام لابد وأن يلتزم.

ـ هل هناك سورة أو آية معينة توقف مجلس النقابة عندها ؟

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المقاطع كثيرة ومحتفظين بها داخل النقابة، وسيرفقها المحامي الخاص بالنقابة في البلاغات التي سيتم تقديمها للنيابة العامة؟

ـ البعض يردد أن بزوغ نجم القاريء ممدوح عامر مؤخرا سبب إحالته للتحقيق؟

بالعكس، يارب يكون الشيخ ممدوح عامر بيقرأ للملائكة، قراءته الصحيحة على عيننا وراسنا، واحنا هنشيد ونحتفل بيه..نقابة القراء ليست ضد القارئ المشهور، النقابة أولاء وأخيرة تدافع عن القرآن الكريم، وأي قاريء سوا كان مشهورا أو مغمورا تجاوز في حق كتاب الله، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

ومن جانبه، استنكر القاريء ممدوح عامر قرار إحالته للنيابة العامة من قبل نقابة القراء، بسبب ما أسمته التجاوز في حق كتاب الله.

وقال عامر في حوار لمصراوي، إن نقابة القراء لا تملك محاسبته، لأنه ليس عضوا بها، ولا ولاية لها عليه، وإلى نص الحوار:

ـ كيف استقبلت قرار الإحالة للنيابة العامة؟

نقابة القراء ليس من سلطتها بأي حال من الأحوال إحالتي للنيابة العامة، وهذا الأمر أول مرة يحدث في التاريخ، هناك قراء كثيرون يتجاوزن في حق كتاب الله، ويصل الأمر بالبعض منهم إلى تشريح المصحف، وما حدث معي استهداف من قبل بعض أعضاء النقابة.

ـ هل قامت النقابة باستدعاءك للتحقيق في ديسمبر المقبل ؟

أنا لست عضوا في نقابة القراء من الأساس، وهي حتى الآن لم تخطرني بأي شيء، وإذا وجه إلى استدعاء فلن أذهب، ولا يحق لها محاسبتي.

ـ هل تدخل أحد كوسيط لحل المشكلة؟

التقيت الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء، الأحد الماضي، ووجدت أنه غير راض عن الموضوع بأكمله، وصراحة لم أذهب إلى نقابة القراء، ولن أذهب، وتواصل معي القاريء ممدوح الطاروطي وأبلغني أن الأزمة قد انتهت.

ماذا دار في اللقاء بينك وبين الشيخ محمود الطبلاوي؟

الشيخ محموج الطبلاوي طالبني بعدم الالتفات لكن من يحاول الإساءة لي، ودائما الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة، وعدم الالتفات للحاقدين والناقمين، وأن أجعل المولى عز وجل نصب أعيني، وأن أقرأ القرآن بما يرضي الله عز وجل.​